Fastweb lancia NeXXt il router intelligente con Alexa incorporato

Si chama Fastweb NeXXt è un router intelligente integrato con l’intelligenza di Alexa per gestire la banda larga di casa. Tecnicamente NeXXt non è soltanto un modem, ma è uno speaker compatibile con Alexa l’assistente vocale di Amazon. Sulla carta offre una velocità fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mb/s in upload e naturalmente supporta l’ultima generazione Wi-Fi 6, che permette di collegare fino a 128 dispositivi contemporaneamente abilitando velocità di connessione potenzialmente più elevate rispetto agli standard precedenti. A cosa serve la voce? Se si chiede a NeXXt di attivare la “modalità streaming”, ad esempio, la connettività privilegiata sarà quella della smart tv, mentre attivando la “modalità smart working” la banda sarà riservata al pc

La gestione della banda e il prezzo

Come anche Google Wifi, il nuovo prodotto di Fastweb può essere associato a un booster una unità che aumenta la copertura del segnale Wifi. Si potrà quindi gestire la potenza della connessione per “dirottarla” dove c'è più bisogno. Quanto al prezzo sarà incluso gratuitamente in tutte le offerte Fastweb per i nuovi clienti a partire da lunedì 17 maggio e successivamente il nuovo internet box sarà disponibile anche per i già clienti Fastweb che ne potranno fare richiesta direttamente nell'area clienti MyFastweb e dall'app MyFastweb.

i numeri di Fastweb

Il prossimo passo - ha dichiarato l’a.d Alberto Calcagno a.d di Fastweb - saranno i 10 Gbps. Inoltre, 500 comuni entro il 2021 e 2 mila entro il 2024 saranno coperti in FWA: si tratta di 8 milioni di case nelle aree grigie e 4 milioni nelle case bianche. Secondo i piani di Fastweb, il 90% della popolazione sarà coperto entro il 2025.