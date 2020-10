Fastweb, mossa sulla cybersecurity con l’acquisto del 70% della toscana 7Layers Fastweb si rafforza nell'offerta di cybersecurity acquisendo il 70% di 7Layers, società di servizi per la sicurezza informatica fondata nel 2012 a Firenze di Andrea Biondi

(IMAGOECONOMICA)

Fastweb si rafforza nell'offerta di cybersecurity acquisendo il 70% di 7Layers, società di servizi per la sicurezza informatica fondata nel 2012 a Firenze

2' di lettura

Dopo il cloud, la cybersecurity. Con l’obiettivo di migliorare sempre di più il proprio posizionamento nel mercato enterprise. È così che va letta l’operazione realizzata da Fastweb che ha comunicato di aver acquisito il 70% di 7Layers, società leader nei servizi per la sicurezza informatica, fondata nel 2012 a Firenze. Si tratta di un acquisto, dunque, che permetterà alla controllata italiana di Swisscom di presentarsi al mondo delle imprese con soluzioni strutturate anche in chiave cybersecurity, oltre che sul versante cloud in cui il rafforzamento è avvenuto a giugno con l’acquisizione di Cutaway.

«Un percorso che oltre alla crescita per linee esterne è sostenuto dai contestuali e significativi investimenti in tecnologia e infrastrutture, che nel solo primo semestre 2020 hanno raggiunto i 276 milioni di Euro», si legge nel comunicato di Fastweb

«Con questa nuova operazione puntiamo a rafforzare il nostro posizionamento come Security Provider per il mondo delle aziende» conferma Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, secondo cui «l’expertise di 7Layers unita alla nostra profonda conoscenza delle tecnologie di rete genereranno sinergie estremamente interessanti confluendo in un patrimonio che Fastweb metterà a frutto per crescere rapidamente in questo settore chiave rispondendo alla sempre più forte e distribuita necessità di sicurezza delle imprese».

È una società giovane la fiorentina 7Layers, ma negli ultimi quattro anni è stata sempre nella classifica delle 1.000 Fastest-Growing Companies a livello europeo compilata dal Financial Times. I ricavi da 7,8 milioni al 31 dicembre 2019, come da bilancio visionato dal Sole 24 Ore, sono due in più di fine 2018. L’anno si è poi chiuso in utile di 173.541 euro, in flessione dai 224.680 euro del 2018. I costi della produzione si sono attestati a 7.67 milioni.

«Con questo accordo potremo estendere la nostra proposizione di soluzioni Cybersecurity innovative e flessibili rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più veloce e integrato», hanno commentato Fabrizio Rosina e Riccardo Baldanzi, Amministratori Delegati di 7Layers. «Le minacce informatiche crescono ogni giorno, così come aumenta costantemente la presenza del mondo digitale nelle nostre vite. Insieme a Fastweb, che da sempre punta all'innovazione e un rapporto diretto sul territorio, sarà possibile estendere le soluzioni di sicurezza a tutti i mercati».