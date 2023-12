Fastweb, supercalcolatore Nvidia per accelerare sull’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fastweb acquista da Nvidia un supercalcolatore con cui rafforzare «la propria vocazione di abilitatore della trasformazione digitale del paese e mettere le basi per consentire lo sviluppo di servizi di Intelligenza Artificiale attraverso un approccio di sovranità

nazionale e di sostenibilità». A dirlo è Walter Renna, ceo di Fastweb, all’interno della nota con cui è stata data notizia di questo investimento che pone la telco di proprietà di Swisscom come battistrada a livello nazionale

Fastweb utilizzerà quindi il supercomputer e la suite Nvidia AI Enterprise per lo sviluppo del primo Large Language Model (Llm) addestrato nativamente in lingua italiana. Un team di esperti di Intelligenza Artificiale generativa all’interno dell’azienda, di cui fanno parte una 30ina di persone ma che sarà nel frattempo ampliato, lavorerà attraverso sistemi di deep learning per sviluppare l’Llm sulla base di set di dati in lingua italiana. Questo Llm nazionale sarà in grado di funzionare da piattaforma per lo sviluppo, sia da parte di Fastweb che di terzi, di un ampio range di applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa, catturando sfumature della lingua italiana, della sua grammatica, del contesto e della specificità culturale nazionale.

In questo modo l’azienda punta a posizionarsi al meglio sul fronte dell’offerta business in un quadro di mercato calante in ambito consumer nel settore delle telecomunicazioni in Italia. «Con questo investimento strategico – aggiunge il ceo Renna – Fastweb rafforza la propria vocazione di abilitatore della trasformazione digitale del paese e mette le basi per consentire lo sviluppo di servizi di Intelligenza Artificiale attraverso un approccio di sovranità nazionale e di sostenibilità». Il supercalcolatore, spiega la nota di Fastweb, sarà «installato presso uno dei data center Fastweb di ultima generazione ubicato in Lombardia, interamente alimentato da energia rinnovabile».