Fat bike per scoprire la Val gardena su due ruote

Vero Eldorado per gli amanti degli sport invernali, la Val Gardena può essere vissuta in mille modi: a piedi, con gli sci o lo snowboard, facendo scialpinismo, con le ciaspole o lo slittino ma anche attraverso tante altre divertenti attività sulla neve. Tra le experience offerte dall'Hotel Tyrol di Selva, vero e proprio “cancelletto di partenza” per vivere emozioni sulla neve uniche e indimenticabili, gli appassionati delle due ruote non possono perdersi un'escursione con la fat bike: si sale con la storica cabinovia Dantercepies (del 1915!) fino alla vetta del monte per poi scendere con le “bici da neve” sulle spettacolari piste innevate. Un'esperienza indimenticabile (adatta anche ai più piccoli) che regala scorci di panorami davvero mozzafiato. Al rientro, poi, la fatica svanisce con una buona dose di relax nella spa dell'hotel prima di appagare anche il palato con un'esclusiva cena preparata dallo Chef Alessandro Martellini (1 Stella Michelin!). https://www.tyrolhotel.it/it/

