«Fateci pagare più tasse». La lettera di 102 super ricchi al World economic forum

Un portavoce del World Economic Forum ha affermato che il pagamento di una giusta quota di tasse è uno dei principi del forum e un’imposta sul patrimonio - come esiste in Svizzera, dove ha sede l’organizzazione - potrebbe essere un buon modello da esportare in altri paesi.

Tuttavia, come ricorda l’agenzia Reuters, nella maggior parte dei paesi al di fuori di una manciata in Europa e di alcuni recenti in Sud America, i ricchi non devono pagare tasse annuali su beni come immobili, azioni o opere d’arte, perché vengono tassati solo in caso di vendita del bene.

Di recente più di 130 paesi hanno trovato un accordo per varare la minimum tax del 15% a livello globale e garantire che le grandi aziende paghino un’aliquota fiscale minima, con l’obiettivo di rendere più difficile alle multinazionali evitare la tassazione, ma il gruppo di 102 milionari ha affermato che i ricchi devono ancora contribuire di più.

Secondo uno studio condotto dagli stessi Millionari patriottici insieme a Oxfam e ad altre organizzazioni non profit, un’imposta sul patrimonio progressiva, che parte dal 2% per chi ha più di 5 milioni di dollari e sale al 5% per i miliardari, potrebbe raccogliere oltre 2.500 miliardi, abbastanza a livello globale per sollevare 2,3 miliardi di persone fuori dalla povertà e garantire assistenza sanitaria e protezione sociale alle persone che vivono nei paesi a basso reddito.

La Banca Mondiale nel 2021 ha pubblicato un articolo in cui esortava i paesi a prendere in considerazione una tassa sul patrimonio per aiutare a ridurre la disuguaglianza, ricostituire le casse statali esaurite dal Covid e riconquistare la fiducia sociale.