Fatti, non retorica: l’esempio di Baffi

Il discepolo di Einaudi – che a 34 anni lo designò alla guida del Servizio Studi – aveva sperimentato nel 1947 le conseguenze di un’inflazione fuori controllo. E fu anzi lui, con Menichella e Jacobsson, a ispirare quella linea Einaudi – cioè il provvedimento di riserva obbligatoria – considerata la chiave di volta della ricostruzione. Fu l’incrocio di quelle esperienze che lo guidò all’elaborazione di interventi che andavano dall’aumento del tasso di sconto alla riduzione della liquidità, dalla revoca delle agevolazioni alle esportazioni all’aumento della riserva obbligatoria sui depositi. Su tali azioni furono fondati l’attivazione di una linea di credito con la Federal Reserve, i negoziati per prestiti con la Comunità Europea e con il Fondo monetario.

Questo complesso di provvedimenti riaffermò la fiducia internazionale nel Paese e dimostrò l’abilità nel domare la bestia affamata che Baffi aveva davanti, mentre la politica sembrava incapace di incorniciare tali operazioni in un programma di risanamento complessivo. L’assenza di una visione politica consapevole delle insufficienze strutturali dell’economia italiana fu la base della cautela di Baffi nel negoziato internazionale più importante della sua carriera: quello per l’istituzione del Sistema Monetario Europeo (Sme).

Forte del credito di cui godeva presso i colleghi banchieri centrali, Baffi condusse il negoziato in autonomia, riuscendo a ricavare all’Italia uno spazio di convivenza fra la dimensione nazionale e gli obiettivi dell’accordo europeo. Era un europeista convinto e mai contestò il valore politico di un accordo monetario in un’area a così alta integrazione commerciale come l’Europa occidentale, ma cercò di curvare le regole dello Sme a una realtà di inflazione elevata e di sottosviluppo regionale quale quella italiana. E, per quanto poteva, ci riuscì.

Da un libro come questo emergono soprattutto l’abilità, la fermezza e la competenza di un servitore dello Stato che non interpretò mai il suo ruolo pubblico come scollegato dal contesto nel quale operò e che seppe sempre marcare la differenza dei ruoli fra tecnica e politica. Intorno alla direzione che Baffi seppe imprimere alla vita di Via Nazionale si svilupparono il percorso successivo e la riaffermazione dell’autonomia della Banca d’Italia, cui pure non sono mancati, anche in epoca recentissima, gli attacchi ripetuti da parte di una politica sempre più scialba ed esangue.

Baffi fu il primo governatore del dopoguerra a svolgere tutta la sua carriera dentro palazzo Koch e come nessuno ne dominava i meccanismi, gli spazi d’azione e i limiti. Ma sapeva assai bene – e ciò è evidente dai suoi scritti ora disponibili in un volume elettronico – quanto da una consapevole collocazione internazionale del Paese dipendessero il suo futuro e la possibilità di promuovere gli interessi nazionali in un contesto meno improvvido di quello in cui si trovò a operare.