Fattura differita

Per le fatture differite, nulla è cambiato. Pertanto il differimento continua a dover essere “sorretto” dal documento di trasporto o da altro idoneo, come il documento commerciale emesso dai registratori telematici. Gli estremi di quest'ultimo vanno indicati nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” secondo le istruzioni fornite con la risposta 45 del 2018. La fattura differita può essere datata “fine mese” (risposta 389/2019), ma anche entro il 15 del mese successivo, avendo cura, in quest'ipotesi, di liquidare correttamente l'imposta per competenza. La fattura differita è utilizzabile anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, peculiare del tipo di attività svolta, e a condizione che rechi il dettaglio delle operazioni.