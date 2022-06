Fattura elettronica, scatta l’obbligo per 800mila forfettari. Ecco chi può evitarlo

La verifica

La verifica sui 25mila euro deve tener conto del regime contabile applicato nel 2021. Le partite Iva che già si trovavano in regime forfettario e quelle che applicavano il regime di contabilità semplificata devono utilizzare il criterio di cassa e, quindi, guardare ai ricavi/compensi percepiti. Le partite Iva che, invece, applicavano il regime ordinario devono riscontrare l’importo dei 25mila euro applicando il principio di competenza.

Nel caso in cui si esercitano più attività (con codici Ateco diversi) si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività. Mentre chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2022, non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021, può comunque far slittare l’adozione della fattura elettronica al 2024.

Come si emette la fattura elettronica

Nell’emettere la fattura elettronica i forfettari dovranno utilizzare il codice associato al regime ossia «RF19»; mentre il codice da utilizzare al posto dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo di fattura, invece, potrà essere TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

Il mini salvagente per le sanzioni

Per le partite Iva per cui l’obbligo parte dal 1° luglio 2022 è stato previsto un temporaneo salvagente sulle sanzioni: che di regola vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati; e da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

In pratica, per il terzo trimestre dell’anno (ossia luglio, agosto e settembre) la fattura potrà essere emessa entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione: sia essa una vendita di beni o una prestazione di servizi. Poi a regime la fattura immediata (un discorso a parte vale per quella differita) andrà emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello dell’operazione.