Fattura immediata

La fattura elettronica, al pari di quella cartacea, può essere immediata o differita. La fattura immediata può essere “contestuale” o “ritardata”; ciò che conta, ai fini della tempestività della stessa, è che venga trasmessa entro 12 giorni dal momento d'effettuazione dell'operazione. Quando la data della fattura coincide con quella dell'operazione, il documento nel primo caso (contestuale) è generato e numerato il giorno dell'operazione, mentre nel secondo caso (ritardata) successivamente. In alternativa, si può datare il documento in seguito, purché nel rispetto del termine dei dodici giorni, a condizione di riportarvi anche la data d'effettuazione (nel corpo della fattura o in uno dei campi “liberi”).