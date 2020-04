Fatturato dei big del vino: dopo un buon 2019, rischio Covid per il 2020 Cantine Riunite in vetta alla classifica con 624 milioni di ricavi, ma i fatturati 2019 sono una realtà lontana. Antinori, Santa Margherita e Frescobaldi sul podio premium di Giambattista Marchetto

La fascia premium è cresciuta del 20% in fatturato nel 2019 (AdobeStock)

Il 2020 si è aperto con un carico di aspettative, sulla scia di un 2019 in crescita. L’avvento della pandemia da Covid-19 ha invece orientato l’anno in corso verso performance negative, ancora tutte da quantificare con da un lato la perdita di una quota di circa il 30% del giro d’affari legato a bar e ristoranti, dall’altro l’aumento di vendite nella Gdo (+6% di vendite a marzo secondo un’elaborazione Coldiretti su dati Ismea) e nell’e-commerce (che però rappresenta ancora una quota poco significativa).

E se nei mesi di blocco Confagricoltura indica ad esempio una flessione addirittura del 90% nelle vendite di vino in Toscana e i Consorzi del Chianti e del Gavi un congelamento pressoché totale, è pur vero – anche se non basta a compensare – che denominazioni come Asolo Prosecco e Chiaretto di Bardolino si confermano in crescita (rispettivamente +10,4% e +21% nel primo trimestre 2020).

Letti dunque alla luce dell’incertezza attuale, i dati riferiti ai fatturati del 2019 elaborati dall’ufficio studi Pambianco sembrano esplorare un lontano passato, perché l'anno scorso è stato positivo, con il record storico dell'export italiano pari a 6,4 miliardi.



Cantine Riunite & Civ domina la fascia commerciale

Secondo l’analisi di Pambianco sui fatturati dei primi dieci gruppi del vino tricolore (dati di pre consuntivo), la crescita è stata del 2% per le realtà commerciali e del 5% in fascia premium.



Cantine Riunite & Civ si conferma in vetta alla classifica con 624 milioni di ricavi (8 in più del 2018), trainata dalla controllata Gruppo Italiano Vini (406 milioni contro i 388 dell'esercizio precedente). A seguire compare Caviro, altra realtà cooperativa, con un giro d’affari consolidato sostanzialmente stabile e di poco inferiore ai 330 milioni di euro. Terza in classifica generale (dunque prima nella graduatoria di fascia alta) si conferma Marchesi Antinori, che è riuscita a crescere di altri 16 milioni portandosi a quota 250.