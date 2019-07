Fatturazione elettronica, l’intreccio gettito-obblighi

Evidentemente, in questi mesi ha funzionato bene l’“effetto deterrente” della fattura elettronica: la consapevolezza del monitoraggio e del maggior rischio di subire un controllo ha indotto i contribuenti a limitare le omesse dichiarazioni, le compensazioni non spettanti e, probabilmente, quei diffusi fenomeni di frode che caratterizzano l’Iva. Si potrà fare di più, visto che l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto segna un tax gap di oltre 35 miliardi di euro? Capiremo. Per ora non va scordato che in queste situazioni, molti contribuenti tendono a modificare i propri comportamenti per “adattarsi” alle novità della legge. Per esempio, molti potrebbero ricorrere con disinvoltura alla “non fatturazione”, facendo aumentare la quota di “evasione con consenso” rispetto a quella da omessa dichiarazione e da omesso versamento.

Quanto all’aspetto semplificazioni, il successo dei risultati della fatturazione elettronica deve diventare uno stimolo per cambiare passo nei rapporti con i contribuenti. Il recupero di evasione dovrebbe “tornare” ai contribuenti onesti, come riduzione del prelievo. Se, come ora, questa scelta non sembra percorribile che si abbia almeno il coraggio di immaginare una diversa “ricompensa” per tutti gli sforzi chiesti ai cittadini per far decollare il nuovo obbligo. Serve una svolta reale per alleggerire gli adempimenti, a partire dalla soppressione di tutte le comunicazioni, ma anche per evitare la duplicazione di dati che ora la trasmissione elettronica delle fatture rende di fatto superflua. Il legislatore deve semplificare e l’amministrazione deve pragmaticamente fare in modo che l’applicazione delle norme consenta di evitare incongruenze operative. E ancora: occorre riflettere su meccanismi come lo split payment e il reverse charge che il sistema della fatturazione elettronica tende a rendere inutili, vessatori e molto costosi per le imprese, costrette di fatto a un prestito forzoso allo Stato.