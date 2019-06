Fatture immediate entro 12 giorni

A partire dal 1° luglio il termine per l'emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee, è di 12 giorni. Il termine originario di 10 giorni è stato prolungato dal decreto crescita (Dl 34/2019) convertito giovedì 27 giugno dal Parlamento. Non è passata, invece, l'ipotesi che prevedeva un allungamento a 15 giorni.