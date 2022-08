Fauci annuncia le dimissioni da consigliere della Casa Bianca e dal Niaid

I punti chiave Biden: Stati Uniti più forti e in salute grazie a lui

Il famoso immunologo Anthony Fauci ha annunciato che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), che ha guidato per 38 anni, per «perseguire il prossimo capitolo» della sua carriera. Fauci è stato consigliere di sette presidenti e ha speso oltre mezzo secolo al National Institutes of Health (Nih). Ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia di Covid. Lo scorso mese, aveva annunciato ufficialmente l’intenzione di lasciare il lavoro entro la fine del mandato di Joe Biden.

L’infettivologo, 81 anni, ha contribuito a guidare - come capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases - la risposta della salute pubblica federale alla crisi dell’Hiv/Aids, all’ebola e al virus Zika. Con l’inizio della pandemia di coronavirus, è emerso come una voce chiave della sanità statunitense.

«Lascerò le mie attuali posizioni ma non vado in pensione», ha precisato Fauci, affermando di «voler usare quello che appreso come direttore del Niad per continuare a far progredire la scienza e la sanità pubblica ed inspirare e fare da mentore alla prossima generazione di leader scientifici mentre preparano il mondo ad affrontare le minacce di future malattie infettive».

Biden: Stati Uniti più forti e in salute grazie a lui

«Grazie ai molti contributi del dottor Fauci alla sanità pubblica, sono state salvate molte vite negli Stati Uniti e nel mondo - ha detto il presidente Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - mentre lascia la sua posizione nel governo americano, so che il popolo americano e il mondo intero continueranno a beneficiare della sua esperienza e conoscenza in qualsiasi cosa farà». Nel presentargli «i più profondi ringraziamenti per il servizio reso al pubblico», Biden - che ricorda che Fauci ha servito «sotto sette presidenti repubblicani e democratici» aiutando il Paese ad affrontare crisi sanitarie che vanno dall’Aids, all’Ebola fino alla pandemia del Covid- afferma che «gli Stati Uniti sono più forti, resilienti ed in salute grazie a lui».