Fauna e flora uniche a Chapada dos Veadeiros

La Chapada dos Veadeiros si trova nello Stato di Goiás, a circa 220 km a nord della città di Brasília. Le principali attrazioni della regione sono distribuite tra i comuni di Alto Paraíso de Goiás, il distretto o piccolo villaggio di São Jorge - dove si trova l’ingresso del Parco Nazionale Chapada dos Veadeiros - e Cavalcante. La Chapada dos Veadeiros è nota per la sua incredibile fauna, flora e formazioni geologiche. Il parco nazionale, che ha una superficie di 65.515 ettari, è ricco di paesaggi, cascate e laghi ed è ricercato da molti viaggiatori che cercano un vero contatto con la natura. I luoghi in cui soggiornare quando si viaggia nella Chapada dos Veadeiros sono essenzialmente due: São Jorge e Alto Paraíso. Il primo è un piccolo villaggio situato proprio di fronte all’ingresso del parco nazionale. Privo di infrastrutture come strade asfaltate e illuminazione pubblica, l’intento è quello di lasciare la regione il più naturale possibile per non disturbare la fauna e la flora locali. Lì si ha davvero la sensazione di trovarsi in un luogo non ancora dominato dall’uomo e di godere appieno dell’emozione di essere a contatto con la natura più pura e selvaggia. Alto Paraíso è un piccolo centro a circa 20 km dall’ingresso del parco nazionale. A differenza di São Jorge, è una città con una normale illuminazione pubblica e strade asfaltate. Qui si possono trovare più opzioni per dormire e mangiare. Oltre al parco nazionale, la regione offre altre attrazioni all’interno di proprietà private, come la Valle della Luna e le Cascate di Almécegas, che si trovano nelle vicinanze di São Jorge e sono accessibili pagando una tariffa giornaliera. La città di Alto Paraiso de Goias, la principale porta d’accesso alla Chapada, dista 230 km da Brasília (capitale del Brasile) ed è anche abbastanza vicina a Goiania (capitale dello Stato di Goiás). Un’altra tappa obbligata è Cavalcante, la base più lontana per chi visita la Chapada dos Veadeiros. Lo sforzo per arrivarci è ricompensato da alcune delle cascate più spettacolari della regione.

