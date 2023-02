«Favori sulla casa a Rocca e Durigon». Ma loro si difendono: «Falsità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La casa di Francesco Rocca, candidato del centrodestra, infiamma la campagna elettorale per le Regionali del Lazio. Un appartamento in una zona elegante di Roma (quartiere Camilluccia), afferma accendendo la miccia il quotidiano ’Domani’, ottenuto a presunte condizioni di favore assieme a quello del plenipotenziario leghista nel Lazio Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro. Secondo il giornale Durigon avrebbe ottenuto uno sconto del 30% per comprare una casa dell’Enpaia, sconto destinato però solo agli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione da oltre 36 mesi. Nell’articolo si sostiene «che anche Francesco Rocca è entrato prima come affittuario e poi ha colto l’occasione al volo».

L’attacco di Pd e M5s

«Gli elettori hanno diritto alla verità - l’ha attaccato il rivale di centrosinistra Alessio D’Amato - Se fosse vero sarebbe uno scandalo, è un insulto alle famiglie che non possono permettersi una casa. Io vivo in borgata. Basta privilegi, serve trasparenza». Anche la candidata del M5s Donatella Bianchi non è stata in silenzio: «Un insulto alle famiglie che non riescono a pagare un mutuo, specie se la si acquista da un ente vigilato da un ministero dove è sottosegretario uno degli interessati».

Rocca: nessun favoritismo

«Ho comprato la mia casa regolarmente e senza nessun favoritismo - la replica di Rocca - La sinistra è imbarazzante: dovrebbe pensare alla pesante condanna a D’Amato di circa 300 mila euro per distrazione di fondi della Regione Lazio».

Interpellanza dei Verdi

Ma la polemica sale, e al coro si aggiungono anche i leader nazionali dell’opposizione al governo di centrodestra, da Carlo Calenda a Giuseppe Conte mentre il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ha annunciato una interpellanza parlamentare.