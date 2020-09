Fca in apnea, ma per Equita è ora di passare da Exor a Fiat

(ANSA)

Gli analisti guardano alle sinergie con Psa. Annunciato il nuovo consiglio di amministrazione di Stellantis

Fiat Chrysler debole in Borsa, movimento in linea con l'andamento del settore auto che nella seduta di lunedì 28 settembre era stato tra i beneficiari del rimbalzo generale dei mercati azionari europei. Il titolo dimostra di seguire da vicino i movimenti settoriali: il picco di metà settembre, con i prezzi di 11 euro per azione mai visti da inizio marzo, è stato raggiunto con l'annuncio della revisione delle condizioni per l'aggregazione con Psa ma in parallelo ai massimi dello Stoxx600 da fine febbraio e poi seguito da un netto dietrofront.

Gli analisti guardano alle sinergie con Psa

Prima dell'avvio della seduta di martedì 29 settembre è stato annunciato l'accordo con la Sec che ha messo fine all'inchiesta dell'ente americano sul dossier dei test sulle emissioni: Fca pagherà una sanzione di 9,5 milioni di dollari. Secondo gli analisti di Equita Sim però è il momento di concentrare l'attenzione sulle sinergie che deriveranno dalla aggregazione con il gruppo francese. Per questo il broker sostituisce nel proprio portafoglio principale Exor con Fiat Chrysler su cui alza il target di prezzo a 15,1 euro (dai 10,5 attuali). Quattro gli argomenti a sostegno della scommessa su Fca: la solida struttura finanziaria iniziale di Stellantis, le elevate sinergie superiori ai 5 miliardi di euro che sono raggiungibili per il nuovo gruppo, i multipli contenuti a cui trattano i titoli e il beneficio della tecnologia di Psa nel segmento dei veicoli ibridi ed elettrici.

Annunciato il nuovo cda di Stellantis

Intanto Fca e Peugeot hanno annunciato la composizione del cda di Stellantis: il consiglio sarà composto da 11 membri, con la maggioranza degli amministratori non esecutivi che saranno indipendenti; Fca e il suo azionista di riferimento Exor hanno nominato 5 membri (tra cui John Elkann in qualità di presidente) e Groupe PSA e due dei suoi azionisti di riferimento EPF/FFP e BPIfrance hanno nominato 5 membri (tra cui l’Amministratore Senior Indipendente e il Vice Presidente). Anche Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, sarà membro del Consiglio di Amministrazione.

