Fca, arrivano la nuova Fiat 500X Cabriolet, i suv Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale

La nuova versione d'ingresso è ora la Cult

Per la nuova versione d'ingresso alla gamma 500 a motore termico Fiat ha scelta la denominazione Cult che si segnala per delle nuove colorazioni sia per gli esterni che per gli interni. La 500 Cult ha di serie il climatizzatore manuale e il sistema UConnect, con radio Dab, Bluetooth e comandi al volante, ma si può completare con pacchetti specifici, come il Pack Cult che comprende il sistema UConnect con schermo da 5 pollici, il volante in ecopelle e i cerchi da 15 pollici. Il più completo è, invece, il Pack Cult Plus con l'UConnect da 7 pollici e il Link System con Apple CarPlay e Android Auto.

Il livello più completo è quello Connect

Molto più completa è la 500 Connect che ha di serie paraurti e minigonne derivati dalla Sport, a cui si aggiungono cerchi in lega e fendinebbia. All'interno ci sono i specifici sedili Flashy di ecopelle per il volante e la plancia di colore argento opaco. Inoltre, sono di serie il climatizzatore, il cruise control e il sistema UConnect con schermo da 7 pollici e il Link System con Apple CarPlay e Android Auto.

L'impianto multimediale può essere completato dal pack Navi col navigatore manuale e il quadro strumenti digitale e a colori, da cui si monitorare il livello della batteria del motore ibrido.

Dal cinquino alla versioni minivan L e crossover X

Anche la 500L come le 500 e 500X, si ripresenta con una gamma rinnovata. Sulla versione Connect è di serie il sistema di infotainment con schermo da 7 pollici e la radio Dab, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai sedili Flashy di ecopelle e alla plancia rifinita nel color argento opaco. Non mancano copriruota neri da 16 pollici e gli specchi laterali nello stesso colore della carrozzeria. Al top della gamma della 500L c'è la versione Sport coi cerchi di lega da 17 pollici, la frenata d'emergenza automatica, lo specchietto elettrocromico, ma anche i vetri oscurati e il pacchetto luce.

Tutti i prezzi chiavi in mano e al netto degli incentivi

Torna infine a listino la Cross che porta in dote un look più suvveggiante, in abbinamento coi rivestimenti interni e i cerchi di lega da 16 pollici, ma anche fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, crepuscolari e di rilevamento della pioggia, senza dimenticare il climatizzatore automatico. E veniamo ai nuovi prezzi per la 500 berlina sono compresi fra 15.500 e 18.500 euro e da 18.200 a 21.200 euro per la versione Cabrio. Per la 500X, invece, si parte da 21.000 euro, ma si può arrivare fino a 27.100 euro, mentre per la 500L si parte da 19.950 euro e si arriva fino a 25.050 euro.