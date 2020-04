Fca attinge alla liquidità per far fronte all’emergenza Covid Prelevati 6,25 miliardi dalla linea di credito revolving che si vanno a sommare ad altri 1,5 miliardi già presi precedentemente da altre linee di Marigia Mangano

Fca preleva 6,25 miliardi dalle linee disponibili per far fronte all’emergenza Covid-19. In una nota diffusa nella notte, il gruppo presieduto da John Elkann ha fatto sapere di aver utilizzato, “alla luce della perdurante incertezza circa l'impatto del Covid-19, i fondi oggetto della sua linea di credito revolving per 6,25 miliardi di euro sottoscritta nel giugno del 2015 e modificata nel marzo 2019. Tali fondi si aggiungono a €1,5 miliardi prelevati su altre linee di credito bilaterali del gruppo”.

In precedenza, nel corso di questo mese, Fca aveva annunciato di aver completato con successo la sindacazione di una distinta linea di credito per 3,5 miliardi di euro sottoscritta il 25 marzo 2020. Tale linea di credito rimane al momento non utilizzata.

Le risorse prelevate servono per far fronte alla gestione ordinaria del gruppo che al pari delle principali case automobilistiche mondiali deve far fronte al blocco degli stabilimenti. La liquidità resta dunque una priorità in questo particolare momento economico. Tanto più che il gruppo Fca è nel bel mezzo del cantiere per la fusione con Psa, obiettivo inizialmente fissato per fine anno o al massimo inizio 2021.

Le disponibilità del gruppo francese

Sulle disponibilità liquide del gruppo francese, ieri ha fornito qualche indicazione il direttore finanziario di Psa nel corso della presentazione dei dati trimestrali che hanno evidenziato un calo del 15% delle vendite. Rispondendo alle domande degli analisti sulle misure finanziarie prese per sostenere la liquidità del gruppo Psa, Philippe de Rovira ha spiegato che la casa transalpina dispone di “liquidità per 9,4 miliardi di euro, cui si aggiunge la nuova linea di credito da 3 miliardi”.