FCA Bank e Koelliker siglano una nuova partnership nell’ambito dei servizi finanziari

FCA Bank e il Gruppo Koelliker si alleano per fornire ai dealer e clienti finali soluzioni finanziarie ad hoc. In pratica i clienti interessati all’acquisto dei veicoli che rietrano tra i sette brand commercializzati dal Gruppo Koelliker, potranno usufriure di servizi finanziari flessibili e studiati in base alla varie esigenze proposti appunto da FCA Bank.

Nello specifico sono coinvolti nella partnership marchi quali Aiways, Seres e Weltmeister, ma anche le supercar di lusso prodotte da Karma, senza dimenticare veicoli commerciali “a zero impatto ambientale” realizzati da Maxus e Wuzheng. Per FCA Bank, la nuova partnership rientra nella strategia che si pone come obiettivo quello di incentivare la mobilità sostenibile.