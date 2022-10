Fca Bank lancia il progetto Drivalia e punta sulla mobilità green

Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa di diventare al 100% di proprietà di Credit Agricole, il gruppo Fca Bank ha presentato ieri al Salone Mondiale dell’auto di Parigi la nuova Drivalia, la società di noleggio e mobilità del gruppo, che punta a diventare uno dei principali operatori del settore della nuova mobilità in Europa: dal car sharing elettrico, agli abbonamenti, all’auto, passando per il noleggio che copre tutte le durate. «Drivalia si occuperà di mobilità a 360°, proponendo formule che uniscono flessibilità, fruizione...