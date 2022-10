Fca Bank presenta al Salone di Parigi il nuovo brand Drivalia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Drivalia raccoglie il testimone di Leasys Rent, la precedente società del gruppo specializzata in noleggio e abbonamento all'auto, per ampliarne la portata e proiettarla verso il futuro. Al centro del grande progetto di Drivalia c'è lo sviluppo di una gamma completa di soluzioni di mobilità: dal car sharing elettrico agli innovativi abbonamenti all'auto, passando per il noleggio che copre tutte le possibili durate. La società si occuperà di mobilità a 360 gradi, proponendo formule che possono unire sia flessibilità che fruizione digitale, approccio on demand e anche sostenibilità.



Democratizzare la mobilità green del futuro



Drivalia nasce anche con l'obiettivo di democratizzare la mobilità green, rendendone possibile l'accesso al maggior numero di utilizzatori. Per farlo, la società continuerà a sviluppare le soluzioni di abbonamento all'auto, come il CarCloud e Be Free EVO. Drivalia ha inoltre annunciato il rebranding del proprio car sharing 100% elettrico, LeasysGO! che nella stessa occasione è stato ribattezzato e-GO! Drivalia per allinearsi al nuovo corso annunciato a Parigi.



Il servizio è già attivo in molte città italiane



Il servizio, già attivo a Torino, Roma e Milano con una flotta di Nuove Fiat 500 elettriche in modalità free floating e cioè a flusso libero, senza vincoli di parcheggio, nei prossimi mesi esordirà in Francia, per poi essere esteso ai principali Paesi europei. Oggi Drivalia è presente anche in sette Paesi europei, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Danimarca, ma nel 2023 si estenderà in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Polonia.



La copertura in Europa in costante aumento



La presenza in Europa è garantita dagli oltre 650 Drivalia Mobility Store presenti sul territorio: un network di punti che diventeranno 1.300 nel 2025 dove sarà possibile scoprire le soluzioni di mobilità per le azienda, ma non solo. Gli Store sono completamente elettrificati con 1.600 punti di ricarica che diventeranno 3.100 nel 2025. La flotta attuale prevede un trotale di circa 55.000 veicoli che tuttavia diventeranno oltre 160.000 nel 2025: di questi il 30% saranno elettrici puri oppure ibridi plug-in che in ogni caso rappresenteranno sempre nel 2025 il 50% del totale.