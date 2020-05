Fca brilla in Borsa in scia al settore, oggi il cda Intesa su maxi prestito

(ANSA)

In calendario il cda di Intesa che deve deliberare sul maxi prestito da 6,3 miliardi di euro. Bene tutto il comparto auto in Europa

Fiat Chrysler in netto rialzo a Piazza Affari nel giorno del cda di Intesa Sanpaolo chiamato a deliberare sul maxi prestito da 6,3 miliardi al gruppo automobilistico. Fca sale peraltro in scia a tutto il comparto europeo dell’auto (+2% lo stoxx di settore) galvanizzato dalle speranze di una ripresa economica e di un ritorno alla piena circolazione ma soprattutto dall’attesa per il piano del Governo francese sulle quattro ruote che verrà svelato oggi dal presidente Emmanuel Macron: a Parigi gli acquisti premiano Renault e Peugeot.

Per Fca, come detto, quella di martedì 26 maggio potrebbe essere una giornata chiave sul fronte del finanziamento allo studio da 6,3 miliardi visto che è previsto un board di Intesa Sanpaolo. Nei prossimi giorni è poi prevista la conclusione dell`iter per ottenere la garanzia statale di Sace sull`80% del prestito che successivamente verrà suggellato da un decreto del Ministero dell`Economia come previsto dal Decreto Liquidità poiché Fca viene considerata una grande azienda. “Non si rilevano grosse novità sul dibattito politico relativo a potenziali condizioni aggiuntive che alcuni vorrebbero imporre a Fca per ottenere la garanzia statale – osservano gli analisti di Equita - Anche qualora venissero imposte condizioni particolarmente restrittive (soprattutto con riferimento a dividendi che vanno oltre il 2020) riteniamo per Fca esista la possibilità di finanziarsi in maniera alternativa anche se pagando tassi di interesse superiori”.

(Il Sole 24 ore Radiocor)