Fca, Carrefour e Be Charge promuovono la mobilità elettrica con Shop and Charge

Ottimizzare il tempo. Fca, Carrefour Italia e Be Charge hanno presentato il progetto Shop & Charge che punta a contribuire alla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sfruttando il tempo impiegato a fare la spesa per ricaricare l'auto. Grazie al servizio Shop & Charge, chi guida una nuova Fiat 500 elettrica (unici destinatari di sconti e promozioni) avrà a disposizione fino a 250 colonnine di ricarica che verranno installate a partire da marzo 2021 da Be Charge presso i parcheggi di 135 punti vendita Carrefour in tutta Italia.



Una partnership per la diffusione della cultura sostenibile

Promuovere stili di vita più sostenibili e semplificare l'uso dell'auto elettrica consentendo maggiore facilità per effettuare una ricarica (una delle difficoltà maggiori percepite per la diffusione dei veicoli alla spina), sono alla base della partnership che intende così favorire la diffusione di soluzioni e-mobility.Per scoprire dove si trovano le colonnine sarà sufficiente utilizzare l'app Fiat oppure quella Be Charge che le segnala con il logo Carrefour e comunica la loro posizione al navigatore. Inoltre, i clienti potranno entrare in un “loyalty program” basato sul circuito Payback (la tessera fedeltà del supermercato e di altri partner), legato all'acquisto di prodotti biologici a marchio Carrefour che permetterà di accedere a sconti esclusivi ed accumulare punti Payback più velocemente. Sempre e solo per i clienti della nuova 500 il programma consentirà inoltre di ottenere sconti dedicati sul servizio “Click and Collect”, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online.

Un totale di 250 colonnine in 135 punti vendita

Le colonnine di ricarica saranno installate da Be Charge, azienda che sta sviluppando una delle più estese reti di infrastrutture pubbliche italiane per veicoli elettrici con oltre quattro mila punti di ricarica già installati con l'obiettivo di raggiungere le oltre 30mila colonnine; contribuendo in questo modo a sviluppare e a fare crescere la mobilità elettrica in Italia. Da marzo 2021, nei parcheggi ad accesso pubblico dei 135 supermercati Carrefour selezionati per l'installazione di punti di ricarica saranno disponibili due tipi di colonnine Be Charge: Quick, con una potenza di 22 kW e Fast da 75 kW. In mezz'ora (tempo medio per la spesa stimato) la Fiat 500 potrà caricarsi per un'autonomia di 50 km connettendosi alle colonnine Quick e di 300 km utilizzando le Fast. Le colonnine saranno utilizzabili da qualsiasi veicolo elettrico, ma solo i clienti della nuova Fiat 500 potranno godere dei vantaggi dedicati alla partnership.