Fca, joint-venture con Foxconn per la tecnologia dei veicoli elettrici in Cina

3' di lettura

Il colosso dell'elettronica Foxconn ha annunciato che collaborerà con Fca per lo sviluppo di vetture elettriche. La comunicazione di Foxconn è emersa da un filing della società depositato presso la Borsa di Taiwan (Taiwan Stock Exchange). Il filing indica che Foxconn siglerà un contratto con Fca, precisando che questo ancora non è stato firmato e che un annuncio supplementare verrà fatto dopo la firma.

Nel documento si precisa che la controparte (Fca) «ha convenuto di costituire una joint venture» attiva «nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici e nella gestione di veicoli connessi». Nel documento si indica che «la partecipazione diretta di Hon Hai Precision in questa joint venture non supererà il 40%», mentre Fca avrà una quota del 50%. Con questa operazione sarà possibile «combinare il potere innovativo di entrambe le parti in ricerca, sviluppo e produzione» di «veicoli elettrici». «Il nostro piano iniziale è di produrre in Cina per il mercato locale prima», con la possibilità di esportare in futuro, ha fatto sapere Foxconn, come riportato dal sito di informazione giapponese Nikkei.

Questa operazione verrà gestita principalmente dalle controllate del gruppo FIT Hon Teng, che fa componenti per auto, e FIH Mobile, che si occupa dell'assemblaggio di smartphone Android. In questo progetto, FIH Mobile fornirà le soluzioni software per le auto elettriche.

Il progetto rientra nella volontà del gruppo di Taiwan di cercare nuovi driver di crescita, alla luce del rallentamento del settore degli smartphone. Foxconn ha indicato che Fca deterrà il 50% della joint venture, mentre il gruppo asiatico avrà una quota non superiore al 40%.

Un contratto sarà firmato nel corso di questo trimestre. «Il nostro piano iniziale è di produrre in Cina per il mercato locale prima», con la possibilità di esportare in futuro, ha fatto sapere Foxconn, aggiungendo che l'intesa sarà anche sulla connessione dei veicoli.