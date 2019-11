Fca continua a correre, per Equita arriverà a 17 euro. Ferrari senza freni

(EPA)

Continua la corsa di Fiat Chrysler Automobiles, nell’attesa che sia siglato il memorandum of understanding con Peugeot Psa (atteso tra tre settimane, al massimo un mese), dopo l’annuncio delle trattative tra i due gruppi per realizzare la fusione e dare origine alla quarta casa auto al mondo. Dallo scorso 29 ottobre le Fca hanno guadagnato oltre il 25%. A Piazza Affari, inoltre, hanno ingranato la quarta anche le Ferrari, dopo che la società del Cavallino rampante ha annunciato la revisione al rialzo della guidance per fine anno, oltre che i conti dei primi nove mesi.



Tornando a Fca, gli analisti di Equita ritengono che le Fca abbiano ancora spazio per correre, nonostante la volata delle ultime sedute. Se verrà effettivamente realizzata la fusione con Peugeot, i titoli si spingeranno sopra i 17 euro. «Alziamo la valutazione sulle azioni di Fca del 18% con target di prezzo a 17,1 euro», hanno commentato gli analisti spiegando che la nuova stima tiene conto delle sinergie che deriveranno dall’integrazione con la concorrente francese. Più nel dettaglio, gli esperti hanno spiegato che il target di prezzo sopra i 17 euro tiene conto sia delle sinergie, valutate attorno a 3,7 miliardi in quattro anni, sia del dividendo straordinario che Fca distribuirà prima dell'operazione, pari a 5,5 miliardi euro. In più va tenuto conto anche del valore di Comau che verrà scorporata prima dell’aggregazione tra Fca e Peugeot. Per Equita è pari a circa 500 milioni di euro. A proposito di Comau, indiscrezioni di stampa ipotizzano l'eventuale cessione.

Quanto a Ferrari, le azioni sono partite al rialzo nonostante la delusione per la performance disastrosa delle due monoposto ieri al Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti. A metà giornata i titoli hanno allungato il passo spingendosi su nuovi massimi storici, sopra i 152 euro. Del resto il fatturato del terzo trimestre è salito oltre le attese. E' calato l'utile netto, ma alla fine l'azienda ha annunciato una revisione al rialzo delle stime per fine anno. Più in particolare la Rossa ha reso noto di avere chiuso il terzo trimestre 2019 con un utile netto di 169 milioni di euro, in calo del 41% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'utile netto adjusted, invece, è salito del 15%. I ricavi netti del periodo sono saliti del 9% a 915 milioni di euro, con le consegne aumentate del 9% a 2.474 unità. Il giro d'affari è nettamente al di sopra delle attese. L'ebitda è salito dell'11% a 311 milioni di euro (+11% adjusted) con il margine adjusted al 33,9% in crescita di 70 punti base rispetto a un anno fa. L'azienda di Maranello ha inoltre annunciato un ritocco al rialzo delle previsioni per fine anno, attendendosi ricavi di circa 3,7 miliardi di euro (contro una attesa sopra 3,5 mld) e un ebitda adjusted di circa 1,27 miliardi di euro (da 1,2-1,25 mld della precedente stima). A fine anno il free cash flow industriale è stimato sopra i 600 milioni di euro, contro una stima sopra i 550 milioni.

Della galassia Agnelli si muovono in netto rialzo tutti i anche le Exor e le Cnh Industrial, mentre battono la fiacca i titoli della Juventus Fc.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)