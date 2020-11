Fca e Engie Eps insieme per la mobilità elettrica Le due aziende hanno stipulato un memorandum d'intesa

Le due aziende hanno stipulato un memorandum d'intesa

2' di lettura

Al via un accordo tra Fca Italy ed Engie Eps (energy storage) per la creazione di una joint venture nel panorama europeo della e-mobility. Le due aziende hanno stipulato un memorandum d'intesa che dovrebbe portare alla nascita della jv nel primo trimestre del 2021. L'obiettivo è unire le forze per la mobilità alla spina con soluzioni e servizi pensati per democratizzare l'accesso alle tecnologie per le vetture a zero emissioni

«La firma di questo memorandum d'intesa è il frutto di tre anni di proficua collaborazione tra le due aziende, collaborazione che ha consentito di realizzare progetti rivoluzionari, come la easyWallbox realizzata in esclusiva per FCA (un'unità di ricarica plug-and-play estremamente intuitiva) il progetto pilota V2G lanciato di recente e gli innovativi pacchetti energetici dedicati ai clienti», ha commentato l'a.d. di Fca Mike Manley. La transazione sarà soggetta alle condizioni standard e ai necessari via libera delle autorità. La firma degli accordi è attesa entro l'anno.La nuova società, prosegue la nota, «offrirà ai clienti europei di veicoli elettrici una gamma completa di prodotti e soluzioni, come infrastrutture di ricarica residenziali, commerciali e pubbliche e pacchetti di energia verde che consentiranno ai clienti di ricaricare il proprio veicolo a casa, o in qualsiasi punto di ricarica pubblico di tutta Europa, con un semplice abbonamento a canone mensile fisso».



Loading...

L'accordo darà quindi vita « un nuovo player tecnologico italiano dell'e-mobility, con accesso a un portafoglio di centinaia di brevetti e segreti industriali, un team di progettisti elettrici e di sistemi, e con una consolidata esperienza industriale automobilistica. La joint venture beneficerà infatti del contributo di entrambe le parti in termini di proprietà intellettuale, di risorse umane e finanziarie, e si concentrerà su soluzioni rivoluzionarie per il mercato europeo dell'e-mobility.

L'operazione rappresenterà quindi un'importante evoluzione strategica dei portafogli di prodotti dei due gruppi e un importante passo avanti verso l'eliminazione delle barriere che ostacolano la transizione all'e-mobility in Europa. «La joint venture che abbiamo concepito potrà consentire un coinvolgimento ancora maggiore di entrambe le parti per ampliare la portata dell'attuale cooperazione e sviluppare ulteriormente prodotti e servizi innovativi che favoriscano e sostengano una transizione priva di ostacoli alla mobilità elettrica nell'area europea», ha notato ancora Manley.