Fca e Psa affrontano il nodo Comau. Un piano per spartire l’incasso

Il quadro è fluido ma c’è la volontà di definire in tempi stretti, probabilmente prima del 20 dicembre, quel memorandum di intesa che anche se non blinderà a tutti i livelli il matrimonio, di certo avvierà formalmente il cantiere per il progetto di fusione tra il gruppo presieduto da John Elkann e la società guidata da Carlos Tavares. Un piano che si dovrà confrontare anche con l’Antitrust e in cui recentemente si è inserita, seppur come variabile esterna, l’americana General Motors avviando una causa contro Fca per corruzione nei rapporti con il sindacato americano United Auto Workers. L’azione legale Usa, secondo alcune fonti vicine al dossier, almeno in questa fase, non sarebbe una variabile in grado di rimettere in discussione i valori immaginati per la fusione con Peugeot. Anche perché il fattore Gm dovrebbe essere sollevato da Psa che, in questa operazione, sembra l’attore che ha più fretta di definire e chiudere la fusione con il gruppo italo americano, in passato interessato al dossier Renault. Piuttosto, ci si chiede, resta ancora da capire fino in fondo la manovra avviata da Gm che, secondo molte interpretazioni sul mercato, sarebbe finalizzata principalmente a rallentare o quantomeno provare a creare confusione sulla fusione annunciata da Fca con Peugeot, un’alleanza che di fatto scalza Gm nella classifica mondiale dei giganti dell’auto, relegandola al quinto posto, dietro Fca.

ALTRI ARTICOLI

● Auto, i sindacati di Psa approvano la fusione con Fca

● Fca-Psa, economie di scala e Usa i pilastri

● Fca-Psa, i vantaggi industriali e commerciali di una fusione