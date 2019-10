Fca e Psa, colloqui avviati per una possibile alleanza L’accordo potrebbe creare un gigante automobilistico da 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro). La clamorosa novità arriva mesi dopo che la Fiat ha abbandonato un'offerta precedente per fondersi con la grande rivale transalpina di Peugeot, Renault

2' di lettura

Fiat Chrysler Automobiles e la francese Psa (marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors) stanno discutendo una potenziale alleanza, secondo persone informate raggiunte dal Wall Street Journal, un accordo che potrebbe creare un gigante automobilistico da 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro).



Una possibilità che le due parti stanno discutendo, secondo una di queste persone, è la fusione tra uguali. L'amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, andrebbe a capo della nuova casa automobilistica come Ceo, mentre John Elkann, presidente della Fca, assumerebbe lo stesso ruolo nella nuova società.



I colloqui sono in corso e la situazione resta fluida. Potrebbero essere prese in considerazione altre opzioni o termini. Non vi è ancora alcuna garanzia, scrive il Wsj, che venga raggiunto un accordo finale.



La clamorosa novità arriva mesi dopo che la Fiat ha abbandonato un'offerta analoga per fondersi con la grande rivale transalpina di Peugeot, Renault. Il tentativo era fallito ai primi di giugno, dopo che la casa guidata dal ceo Mike Manley non era riuscita a ottenere il sostegno del governo francese, frenato dalla netta opposizione del partner di Renault nell’Alleanza, ovvero Nissan.



Fca aveva lasciato aperta la possibilità di rinnovare i colloqui con la Renault e anche da parte del presidente della casa francese, Jean-Dominique Senard, era stata espressa la disponibilità a riprendere la trattativa. In precedenza i rumor di mercato avevano parlato anche di un’ipotesi Psa per la casa italo-americana, ipotesi che non era mai scomparsa dai radar. (Al.An.)