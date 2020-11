Fca e Psa, nuovo passo verso la fusione. Si alza il velo sul logo Stellantis I due gruppi svelano il logo del nuovo gruppo che nascerà dal matrimonio. Attesa per l’Antitrust.

Psa e Fiat Chrysler Automobiles svelano il logo di Stellantis, il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione dei rispettivi business e darà vita alla quarta casa automobilistica al mondo. La presentazione del logo - sottolineano Fca e Psa - segna un altro passo verso il completamento della fusione, che è previsto entro la fine del primo trimestre 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di closing, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di entrambe le società nelle rispettive assemblee straordinarie e il soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi.

Nel dettaglio il logo ha due versioni, una con sfondo blu e l'altra con sfondo bianco. E' un cielo stellato in cui compare il nome Stellantis e al centro, intorno alla lettera A, le stelle che rappresentano i brand del gruppo. Nella versione animata del logo appaiono prima le stelle e poi, a partire dalla A, il nome Stellantis.

Il logo - spiegano Fca e Psa - rappresenta il ricco patrimonio delle due società fondatrici e la forza straordinaria dell'insieme dei 14 leggendari marchi automobilistici del nuovo gruppo nonché la diversità di talento e know-how dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Insieme al nome Stellantis, che deriva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle”, il logo – spiegano i due gruppi nella nota - è la rappresentazione visiva dello spirito di ottimismo, energia e rinnovamento di un'azienda caratterizzata dalla sua diversità e innovatività e determinata a essere uno dei leader nella nuova era della mobilità sostenibile.

Sembra tutto pronto, dunque, per la grande fusione. Allo stato attuale l'attesa è per l'Antitrust Ue, ma di recente il ceo di Fca, Mike Manley, ha dato indicazioni rassicuranti sul confronto in atto con l'Autorità. «Ci aspettiamo di raggiungere un risultato soddisfacente per tutti con la Commissione europea entro i tempi previsti per la nostra fusione», ha detto durante la presentazione dei risultati trimestrali del gruppo automobilistico, parlando degli accertamenti dell'Antitrust Ue che ha aperto una istruttoria in merito al segmento dei veicoli commerciali leggeri. “E' stato scritto molti riguardo l'Antitrust in Europa. Come sapete la fase 2 dell'istruttoria della Commissione europea e' in corso e sono contento di dire che abbiamo avuto scambi molto costruttivi”, ha continuato Manley, ricordando che “Fca e Psa hanno proposto degli impegni per rispondere alle questioni sollevate dalla Commissione, che ora li sta esaminando”.