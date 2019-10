Fca-Psa, i possibili modelli futuri. Seconda vita per la Lancia La fusione tra la casa automobilistica italo-americana e quella francese punta a creare un player competitivo sui mercati maturi e aggressivo su quelli nuovi, come la Cina. Ecco le auto che verranno di Massimo Mambretti

Fca e Psa: i numeri, i marchi e i modelli dell'ipotetico mega gruppo

Il matrimonio tra il gruppo Fca e Psa va al di là dell’intento di creare uno schieramento con solide basi tanto in nord America, grazie al gruppo italo-americano, quanto in Europa, grazie a quello franco-tedesco. Infatti, si pone anche l’obiettivo di essere competitivo sul mercato cinese.

Quest’ultimo è il più importante del mondo, poiché nel 2018 ha fatto registrare 28 milioni di immatricolazioni. Si tratta di un quantitativo enorme, ma al quale sia Fca sia Psa hanno contribuito ognuna con una quota inferiore all’1 per cento.

Una piattaforma per le elettriche medie

E pensando all’accelerazione, incentivata anche dal Governo cinese, che sta prendendo l’auto elettrica da quelle parti torna, oggi, d’attualità la realizzazione di una super-architettura ventilata come base di partenza del fallito fidanzamento della primavera scorsa tra i due gruppi. Una piattaforma modulare destinata a vetture elettriche di taglia media e robusta. Insomma, una componente simile alla Meb del gruppo Volkswagen che, correndo un po’ con la fantasia, proprio come quella tedesca comprata «chiavi in mano» da Ford potrebbe essere resa disponibile anche ad altri costruttori, facendo recuperare parte degli elevati costi di progettazione, sviluppo e industrializzazione.



Già ora, però, il matrimonio fra i due gruppi automobilistici delinea un programma di elettrificazione su larga scala in tempi brevi, sebbene non da intendere dall’oggi al domani. Infatti, in casa Psa sono già disponibili due architetture multi-energia, la Cmp e la Emp2, oltre a un powertrain elettrico per vetture compatte e a un sistema propulsivo ibrido plug-in per quelle di taglia più grossa che, dal canto suo, può originare anche modelli a trazione integrale.

Una seconda vita alla Lancia?

Ecco, allora, che la piattaforma Cmp e il powertrain elettrico potrebbero anche servire a dare una seconda vita a Lancia che, nonostante il datato monomodello Ypsilon, forse non vale pena di mandare in pensione poiché totalizza vendite superiori a quelle dell’Alfa Romeo. Lo stesso modulo, poi, potrebbe sostenere anche la vettura che sarà estrapolata dalla concept Fiat Centoventi. Dal canto suo, l’architettura Emp2 con il powertrain ibrido plug-in potrebbe sostenere le future generazioni della Giulietta oltre a quelle di suv come le Jeep Cherokee, Renegade e Compass, nonché dell’annunciata Alfa Romeo Tonale.