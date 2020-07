Fca e Waymo alleate nella guida autonoma anche nei veicoli commerciali Le due aziende gia partner tecnologici dal 2016 avviano sperimentazioni sulla la versione Usa del Fiat Ducato

FCA e Waymo hanno annunciato oggi un altro passo avanti nell'ampliamento della partnership sulle tecnologie di guida autonoma. In base all'accordo Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner per lo sviluppo e la sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo Via. L'obiettivo iniziale sarà l'integrazione della tecnologia Waymo Driver nel Ram ProMaster (praticamente il Fiat Ducato), una piattaforma configurabile che permetterà di accedere ad una vasta gamma di clienti commerciali a livello globale.

La partnership consentirà a FCA e Waymo di far leva sulle rispettive competenze e punti di forza per determinare come meglio utilizzare la guida autonoma al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti commerciali anche alla luce della rapida crescita dei servizi di consegna merci. Fca è diventato il primo partner di Waymo nel 2016. Da allora le due aziende hanno lavorato per integrare Waymo Driver nei veicoli Fca.

La partnership ha portato al minivan Chrysler Pacifica Hybrid abilitato alla guida autonoma di Livello 4 della tabella Sae in cinque step e al lancio del primo servizio commerciale di robotaxi senza conducente.