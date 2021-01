Fca, l’assemblea dice sì a Stellantis. Elkann: coraggioso passo avanti Il voto degli azionisti dà il via libera alla nascita del quarto costruttore mondiale. Dividendo straordinario condizionato di 1,84 euro per azione per un ammontare complessivo di 2,9 miliardi di euro destinato ai soli soci di Fca

Via libera alla fusione fra Fca e Psa in Stellantis grazie al 99,15% dei voti nell’assemblea degli azionisti Fca. Dopo l’ok delle assemblee della casa francese questa mattina la decisione è ormai ufficiale. «È un giorno storico per Fca e per Psa e per i soci di entrambe le società. Negli ultimi 10 anni abbiamo aumentato di 5 volte il valore del Gruppo Fiat, la fusione proposta con Groupe Psa è un ulteriore coraggioso passo avanti nel nostro viaggio». Così John Elkann, presidente di Fca, ha aperto l'assemblea dei soci dell'assemblea del gruppo automobilistico italo-statunitense, convocata per dare il via libera alla nascita di Stellantis, quarto costruttore mondiale di automobili con 8,7 milioni di auto vendute, 400.000 dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato.

Il perfezionamento e il via alla quotazione

Fca e Psa prevedono di perfezionare la fusione il 16 gennaio 2021. Lo hanno comunicato i due gruppi automobilistici in una nota, indicando che il perfezionamento arriva a seguito delle approvazioni assembleari odierne e dell'ottenimento delle ultime autorizzazioni normative nel corso del mese scorso, tra cui in particolare da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea. Inoltre, la negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis avrà inizio lunedì 18 gennaio 2021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext Paris e martedì 19 gennaio 2021 sul New York Stock Exchange.

Elkann: «Un ruolo di primo piano nel prossimo decennio»

«Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità, proprio come hanno fatto i nostri padri fondatori con grande energia negli anni pionieristici - ha aggiunto Elkann - . Noi intendiamo svolgere un ruolo determinante nella costruzione di questo nuovo futuro, ed è stata quest'ambizione a unirci».

Per il presidente di Fca, che sarà anche presidente di Stellantis (il ceo sarà Carlos Tavares di Psa), «si tratta di un'epoca estremamente complessa, ma allo stesso tempo entusiasmante. Credo sia un momento molto simile a quello che i nostri padri fondatori hanno affrontato con grande energia in quegli anni pionieristici. Hanno dato vita a imprese in grado di resistere alla prova del tempo, e capaci di essere all'altezza delle sfide lanciate dal mercato. Imprese che hanno saputo innovarsi, adattarsi ai tempi e alle esigenze dei loro clienti». Questo è ciò «che ci ha spinto a creare Stellantis e che continuerà a ispirarci mentre andremo avanti a costruire sulle fondamenta poste da questa fusione», ha dichiarato Elkann, erede della famiglia Agnelli, fondatrice della Fiat.

Ha preso poi la parola il ceo di Fca, Mike Manley, che ha spiegato come il 40% delle sinergie in Stellantis saranno ottenute grazie alla convergenza di piattaforme e motori. Un altro 35% grazie a risparmi, un altro 7% grazie a risparmi sulle reti di vendita. I costi per ottenere le sinergie sono saliti da 2,8 a 4 miliardi di euro. «Stellantis - ha poi detto Manley -avrà un ampio portafoglio di marchi iconici. Sto parlando di marchi come Jeep, Peugeot, Fiat, Opel, Ram, Citroen e Maserati, solo per citarne alcuni. Quasi tutti i marchi delle due aziende sono in circolazione da oltre 75 anni, e in alcuni casi da più di 120 anni, ognuno con forti radici nazionali e, in alcuni casi, una portata globale».