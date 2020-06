Fca, Luxottica e Intesa frenate dall’Antitrust mentre i Fangman Usa dominano il mondo Le capitalizzazioni di Borsa di Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple e Nvidia hanno superato la somma dei Pil di Italia e Germania. In Europa invece la crescita dimensionale è rallentata dai tempi lunghi delle Authority di Al.G.

Margrethe Vestager, commissaria Ue alla concorrenza

I tempi delle decisioni delle Autorità Antitrust in Europa sono ancora compatibili con quelli del mercato? Per restare solo alle operazioni in cui sono coinvolte società italiane, l’Antitrust Ue si pronuncerà dopo più di un anno dall’annuncio della fusione tra Fca e Psa.

E un anno dall’avvio dell'operazione servirà per capire se e a quali condizioni si farà, nel settore dell'occhialeria, l’acquisizione di Grand Vision da parte di Essilor Luxottica.

In Italia balla l'Ops di Intesa su Ubi, annunciata a febbraio. Il 18 giugno l’Antitrust italiana avrà completato anche il supplemento di istruttoria. Ma pare che poi si pronuncerà entro fine luglio.

Tutelare la concorrenza, sia a Roma che a Bruxelles, è giustamente essenziale per proteggere i consumatori dai rischi di oligopolio nei micromercati che compongono l'Europa. Ma non si può trascurare, come puro dato statistico, che la somma dei Pil di Germania e Italia è ormai inferiore alla somma delle capitalizzazioni di Borsa di Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple e Nvidia. Avrebbero mai potuto crescere e svilupparsi se fossero nate in Europa?