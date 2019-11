Fca, Lvmh, Xerox: il boom dei matrimoni annuncia la recessione

2' di lettura

A fine ottobre 2019 Lvmh ha presentato un’offerta da 14,5 miliardi di euro per acquisire la francese Tiffany, la gioielleria preferita di Audrey Hepburn, valutandola con un premio del 22%. Pochi giorni dopo Fca e Psa hanno annunciato una trattativa per far nascere un colosso dell’auto da 50 miliardi di euro. Una fusione alla pari che in Borsa ha premiato Fca, forte del fatto che quotava su multipli decisamente più bassi. Mercoledì 6 novembre il Wall Street Journal ha riportato che Xerox sta valutando di formulare un’offerta per Hp per un’operazione da 27 miliardi di dollari.

Grandi manovre in pochi giorni in un anno robusto sul fronte delle fusioni e acquisizioni. Secondo Bloomberg da inizio anno sono state annunciate quasi 41mila operazioni per un controvalore di 4.650 miliardi di dollari (come evidenzia il Grafinomix di giornata). Mancano ancora due mesi (scarsi) e non è detto a questo punto che non si possa superare il controvalore dello scorso anno (5.350 miliardi) . La volata finale potrebbe mettere a repentaglio anche il record di 5.670 miliari registrato nel 2015. I presupposti ci sono anche perché a giugno 2019 è stato segnato il record mensile per controvalore: 709 miliardi.

Anche quest’anno il premio medio delle operazioni si aggira intorno al 18,5% (quanto paga in più rispetto alla valutazione di Borsa pre-offerta la società acquirente).

I numeri sono robusti e decisamente lontani dai minimi del 2009, l’ultimo anno in cui si è registrata una recessione globale, quando le operazioni di M&A scesero sotto i 2mila miliardi non andarono oltre i 25mila deal complessivi.

Questi numeri ci danno due informazioni rilevanti: 1) i matrimoni scarseggiano durante i periodi di crisi quando paradossalmente converrebbe di più perché le società da comprare costano meno; 2) i matrimoni si intensificano durante i periodi di espansione economica quando invece le società costano di più.