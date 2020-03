Fca maglia nera a Piazza Affari dopo lo stop degli impianti in Nord America

(EPA)

2' di lettura

Alta volatilità per i titoli Fiat Chrysler Automobiles a Piazza Affari. Le quotazioni hanno più volte cambiato direzione ma in ogni caso registrano la performance peggiore del Ftse Mib. Nella tarda serata di ieri il gruppo ha annunciato la sospensione della produzione negli stabilimenti in Nord America «fino alla fine di marzo». Lunedì Fca aveva già annunciato lo stop agli stabilimenti europei fino al 27 marzo. «Durante il periodo di sospensione produttiva - ha sottolineato Fca in una nota - la società implementerà azioni per facilitare le misure concordate dalla task-force congiunta tra la Uaw (il primo sindacato Usa di categoria, ndr) e i costruttori. Durante questo periodo, che valuteremo nuovamente alla fine di questo mese - ha aggiunto - Fca apporterà interventi alle attività produttive per facilitare i cambiamenti concordati con la Uaw, tra cui strutture e orari dei turni e interventi di igienizzazione intensificati».

Manley: aggiorneremo prospettive quando ci sarà sufficiente visibilità

«Dobbiamo assicurarci che i nostri dipendenti si sentano sicuri sul posto di lavoro e che tutte le misure possibili siano adottate per garantire la loro protezione - ha commentato l'a.d. Mike Manley - Continueremo a fare ciò che è giusto per le nostre persone durante questo periodo di incertezza». «Mentre ci concentriamo sulla salute e sicurezza dei nostri lavoratori - ha aggiunto - stiamo anche valutando l'impatto sulla nostra attuale guidance finanziaria di tutte le misure assunte all'interno della società e delle condizioni macroeconomiche collegate all'emergenza Coronavirus. Forniremo un aggiornamento sulla nostra guidance finanziaria quando avremo completato tale valutazione ed avremo sufficiente visibilità sulle condizioni di mercato». Lo stop alla produzione nelle fabbriche Usa, in ogni caso, non riguarda solo Fca ma coinvolge anche Ford e Gm. In base alle stime di Ihs per marzo, notano gli analisti di Credit Suisse, la produzione giornaliera degli stabilimenti in Nord America è pari a 11.900 veicoli per Ford, 12.900 per Gm e 10.600 per Fca.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)