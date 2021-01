Fca miglior scommessa tra i titoli auto, battuta solo da Tesla e Volvo Mille euro puntati su Fiat-Chrysler il 18 gennaio 2016 sarebbero diventati 2.863 venerdì scorso, ultimo giorno di quotazione della casa italo-americana prima delle nozze francesi con Psa di Antonella Olivieri

Il passato non fa testo per il futuro, almeno in Borsa. Ma Fca negli ultimi cinque anni si è rivelata la miglior scommessa che si potesse fare nel settore automobilistico - Tesla a parte - subito dopo Volvo che ha però altre dimensioni. Calcolando il total return - ritorno totale dell’investimento, comprensivo di rivalutazione del titolo e dividendi - 1000 euro puntati su Fiat-Chrysler il 18 gennaio del 2016 sarebbero diventati 2863 venerdì scorso, ultimo giorno di quotazione della casa italo-americana...