FCA: nuova struttura globale per lo sviluppo di propulsori elettrificati, guida autonoma e connettività

2' di lettura

FCA farà leva sul talento delle persone in ambito tecnologico, ingegneristico e manageriale attraverso la creazione di un'organizzazione di Product Development più snella, con una leadership centrale e una presenza globale. «Il nostro settore sta attraversando trasformazioni a livello tecnologico ad una velocità mai vista in passato, ed è per questo che abbiamo deciso di creare un'organizzazione che permetta ai nostri ingegneri e tecnici di dare massima espressione alla loro energia creativa, a beneficio dei nostri clienti e degli stakeholder in tutto il mondo» ha dichiarato Mike Manley, Amministratore Delegato di FCA.

La nuova organizzazione unificher à t r e a t t iv i t à fond amen t a l i : ingegneria, gestione e esecuzione dei programmi, e supporto ai programmi. Fino ad oggi il Product Development comprendeva diverse funzioni che operavano come sotto-gruppi regionali o come unità a sé stanti. Le attività ingegneristiche saranno supportate da cinque nuovi centri di competenza tecnologica: Body, Chassis, Interior and Wiring Integration con responsabilità per lo sviluppo dei principali gruppi di componenti dei veicoli; Electrical, Electronics and Software, che svilupperà architetture elettroniche; Propulsion Systems, che comprenderà sia i sistemi elettrificati che quelli convenzionali; Total Vehicle Integration e Advanced Technology and Pre-Development Programs.

Le nuove funzioni trasversali di gestione e esecuzione dei programmi opereranno trasversalmente alle funzioni di ingegneria, ai vari business e brand. Tra queste nuove funzioni ci sarà un team globale di Vehicle Programs con responsabilità per l'implementazione di tutti i nuovi programmi prodotto e un'unità Architecture and Vehicle Concepts con un focus specifico su profili clienti e obiettivi di performance, pianificazione architetture a lungo termine e lo sviluppo di proposte di nuovi prodotti. Questi cambiamenti consentiranno una maggiore agilità a livello di sviluppo prodotto in un momento in cui FCA si sta posizionando in settori quali la guida autonoma, la connettività e sistemi di propulsione elettrificati. La nuova organizzazione sarà guidata da Harald Wester, Chief Technical Officer di FCA. Si prevede che l'organizzazione sia pienamente operativa il prossimo anno.

Il principale cambiamento è l'integrazione delle funzioni di ingegneria del veicolo e del motore. In passato le attività di Powertrain Engineering erano dissociate dal processo di sviluppo prodotto. Adesso sono parte integrante di un'organizzazione unificata e globale che si prevede migliori la collaborazione tra le diverse Region consentendo allo stesso tempo una distribuzione più efficace delle risorse. La nuova e più snella organizzazione di Product Development accelererà il processo decisionale ottimizzando l'utilizzo delle competenze tecniche a livello globale.