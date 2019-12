Fca, accordo con Uaw sul nuovo contratto quadriennale. La Borsa guarda a Psa

Il nuovo contratto riguarda oltre 47mila lavoratori rappresentati dalla Uaw nei 22 stabilimenti Fca e in 17 centri di distribuzione Mopar.

La reazione della Borsa

Immediata la reazione del titolo Fiat Chrysler Automobiles in Borsa che sta guadagnando l’1,4%. «Non abbiamo elementi a sufficienza per dire se le condizioni siano in linea con le assunzioni del business plan presentato a giugno 2018», hanno commentato gli analisti di Equita, sottolineando che, «in ogni caso, la sua approvazione è un elemento indispensabile per agevolare la definizione del memorandum of understanding per la fusione con Psa entro fine anno».

Il memorandum di intesa con Psa

E proprio al piano di fusione con il gruppo francese Psa guarda la Borsa. Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi il memorandum di intesa dovrebbe essere siglato tra i due gruppi entro il 20 dicembre. Il percorso, che se perfezionato darà vita al quarto gruppo mondiale di auto, di recente è stato “disturbato” da almeno due avvenimenti.

Lo scorso 21 novembre General Motors ha avviato una causa legale contro Fca per corruzione nei rapporti con il potente sindacato americano United Auto Workers. L’iniziativa legale potrebbe costare, secondo gli analisti di Goldman Sachs, quasi 6 miliardi di dollari al gruppo italoamericano che comunque ha fatto sapere di essere pronto a difendersi in tutte le sedi opportune.

Inoltre, sempre nelle ultime settimane, l’agenzia delle Entrate italiana ha contestato a Fca di aver sottostimato di 5,1 miliardi il valore per l’acquisizione di Chrysler avvenuta nel 2014. Lo spostamento della sede legale in Olanda generò infatti la cosiddetta “exit tax” (tassazione applicata sulle plusvalenze realizzate quando si sposta l’attività all'estero) e la sottostima avrebbe evitato di pagare oltre 1,3 miliardi alla luce di un’aliquota al 27,5 per cento.