Fca patteggia con la Sec: 40 milioni di $ per avere gonfiato le vendite Secondo l’autorità di Borsa americana tra il 2012 e il 2016 Fca Us ha pubblicato comunicati con informazioni «false» sulle vendite di nuovi veicoli. La divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha detto di avere «cooperato pienamente» con la Sec e che la sanzione «non avrà effetti significativi sui risultati della società»

2' di lettura

La Securities and Exchange Commission (Sec), autorità Usa dei mercati finanziari, ha accusato Fiat Chrysler Automobiles e la sua controllata americana Fca US di avere «fuorviato gli investitori sul numero dei nuovi veicoli venduti ogni mese ai consumatori negli Stati Uniti». È quanto comunicato in una nota dell’autorità presieduta da Jay Clayton, in cui spiega che Fca e Fca US hanno raggiunto un accordo per un patteggiamento da 40 milioni di dollari al fine di archiviare il caso. Nel comunicato si legge che «senza ammettere o negare quanto scoperto dalla Commissione, le due aziende hanno accordato di cessare e desistere dal commettere o causare violazioni future» di questo tipo.

Stando alla Sec, tra il 2012 e il 2016 Fca Us ha pubblicato comunicati contenenti informazioni “false” sulle vendite di nuovi veicoli, arrivando praticamente a vantarsi di una «falsa serie» ininterrotta di mesi con vendite in crescita «quando di fatto quella serie si era interrotta nel settembre del 2013».

LEGGI ANCHE / Alfa Romeo Tonale, Fca investe 1 miliardo per la produzione

L'autorità di borsa Usa fa notare che Fca e Fca Us avevano depositato presso la Sec stessa tali comunicati. Stando all'autorità americana, «Fca Us ha gonfiato i risultati delle vendite di nuovi veicoli pagando i concessionari affinché comunicassero vendite false» e allo stesso tempo ha «mantenuto un database delle vendite effettive ma non comunicate» alle quali - sostiene la Sec - i dipendenti facevano riferimento con l'espressione cookie jar (biscottiera).

La metafora, spiega la Sec, è dovuta al fatto che «quando la serie di mesi in crescita si sarebbe fermata o quando Fca Us non raggiungeva i suoi target, il gruppo attingeva alla biscottiera annunciando vendite vecchie come se fossero state nuove».