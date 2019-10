Fca perde 179 milioni nel terzo trimestre, confermati i target 2019

3' di lettura

Fca ha chiuso il terzo trimestre 2019 con una perdita di 179 milioni di euro, che si confronta con un utile adjusted dello stesso periodo del 2018 di poco meno di 1,4 miliardi di euro. La perdita è condizionata dal fatto che Fca ha fatto nel periodo svalutazioni per 1,4 miliardi. L'utile netto adjusted, senza le svalutazioni, ammonta a 1,262 miliardi.

I ricavi netti nel periodo sono stati in calo dell'1% a 27,322 miliardi di euro, in linea con le attese del mercato. L'ebit adjusted è di 1,959 miliardi di euro, in crescita del 5% su anno, con un margine del 7,2%. L'utile per azione diluito è negativo per 0,11 euro, con un utile per azione adjusted diluito pari a 0,81 euro. Il cash flow delle attività operative ammonta a 2,343 miliardi di euro (+193%), con il free cash flow industriale ammonta a 178 milioni di euro (comprensivo di investimenti per 2,2 miliardi), in crescita di 276 milioni.

La svalutazione di 1,4 miliardi di euro è stata determinata dalla razionalizzazione dei piani di portafoglio prodotti principalmente in Europa nel segmento A e per Alfa Romeo.



Confermati i target per il 2019

Il gruppo ha confermato i target per il 2019 grazie soprattutto alla performance registrata dal gruppo in Nord America. «Lo slancio positivo che siamo stati in grado di mantenere negli ultimi trimestre rende più solida la nostra fiducia nella capacità di raggiungere gli obiettivi per il 2019», si legge in una nota di Fca sui conti del terzo trimestre dell'anno.

Il gruppo prevede per la fine dell'anno in corso un ebit adjusted superiore a 6,7 miliardi di euro con margine sopra il 6,1%, entrambi più alti rispetto al 2018 (2018: 6,7 miliardi di euro con margine al 6,1%). L'Eps diluito adjusted è previsto sopra i 2,70 euro per azione, riflettendo un tax rate più alto, principalmente in Usa (nel 2018 è stato pari a 3 euro per azione).