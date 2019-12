Fca-Psa, il grande accordo. Ai soci Fiat 6,6 miliardi di cedole

Inoltre, spiegano i due gruppi, «Ciascuna società intende distribuire un dividendo ordinario di 1,1 miliardi di euro nel 2020 relativo all’esercizio 2019, soggetto all’approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione e azionisti». In pratica ai soci del gruppo italo americano tra cedola straordinaria e dividendo ordinario saranno distribuiti 6,6 miliardi.

Tavares al timone per 5 anni . La vicepresidenza ai francesi.

Il concambio proposto per la fusione prevede che gli azionisti di Groupe PSA riceveranno 1,742 azioni della società risultante dalla fusione per ogni azione di Groupe PSA detenuta, mentre gli azionisti di FCA avranno una azione della società risultante dalla fusione per ogni azione detenuta in Fca. La governance sarà blindata per cinque anni con il ceo di Psa, Carlo Tavares, al timone del nuovo colosso e il presidente e primo azionista di Fca, John Elkann, alla presidenza. Il consiglio di amministrazione sarà formato da 11 membri, la maggioranza dei quali indipendenti, cinque di espressione francese, incluso il Senior Non-Executive Director e il Vice Presidente, e cinque di espressione italo americana(incluso John Elkann in qualità di Presidente) e, con un ceo, al momento individuato in Carlos Tavares, la cui nomina dovrà essere in prospettiva condivisa. Inoltreal perfezionamento dell’operazione il Consiglio includerà due membri in rappresentanza dei lavoratori di FCA e di Groupe PSA7.

Infine il socio cinese Dongfeng non avrà alcun rappresentante nel board con l’impegno a scendere al 4,5% del nuovo aggregato nel giro di un anno. Venderà il 3,4% di Psa direttamente al gruppo francese con la contestuale cancellazione delle azioni. Inoltre al governo francese attraverso Bpifrance sarà concesso di ridurre del 5% la propria partecipazione in Groupe PSA o del 2,5% nella società risultante dalla fusione. Attualmente il governo francese è al 12% e scenderebbe al 6% del nuovo aggregato. La famiglia Peugeot di contro potrà incrementare la propria partecipazione del 2,5% acquistando proprio dallo Stato Francese.

Exor, Bpifrance e la famiglia Peugeot saranno inoltre soggetti ad un periodo di lock-up di 3 anni in relazione alle rispettive partecipazioni, unica eccezione, appunto, al Governo francese.



Il rischio Gm non contemplato

L’accordo di fusione ai nastri di partenza non contempla, dunque, il doppio rischio che pende su Fca legato da un lato alla causa avviata da Gm per corruzione nei rapporti con il sindacato americano United Auto Workers e dall’altro alle contestazioni dell’Agenzia delle entrate sulla valutazione di Chrysler.