Fca-Psa, Tavares: «Nessuna necessità di eliminare i marchi»

«Non vedo alcun bisogno di rimuovere i marchi perché hanno tutti la loro storia e tutta la loro forza» ha aggiunto il manager, che ha anche confermato che non è stata pianificata la chiusura di fabbriche, citando l’esempio dell’acquisizione di Opel nel 2017. «Quando abbiamo preso il controllo di Opel, la situazione era molto più critica: con Opel, stavamo uscendo da 20 anni di perdite accumulate e siamo stati in grado di recuperare il business senza chiudere un sito. Fca è un'azienda in buona salute» ha dichiarato.

Si sposano Fca e Psa, sara' un "matrimonio alla pari"

Tavares ha tuttavia sottolineato che l ’inflazione delle normative «assolutamente considerevoli» in Europa crea un «aumento dei costi» per le case automobilistiche. «I margini nel settore automobilistico sono costantemente sotto pressione e dobbiamo costantemente cercare la produttività» ha spiegato, senza rispondere specificamente su possibili tagli di posti di lavoro. «Dobbiamo prepararci diluendo gli enormi costi di ricerca e sviluppo che abbiamo al momento» ha concluso Tavares stimando in oltre «cinque miliardi di euro» gli investimenti tecnologici necessari in dieci anni.