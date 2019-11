Fca-Psa, con le nozze le cedole in dote a Exor salgono a 4,3 miliardi

Negli anni, gran parte di questa liquidità è stata poi reinvestita nella società. Se si guarda infatti alle cedole distribuite da Exor ai suoi azionisti, i dividendi pagati dal 2009 a oggi sono stati pari a 882 milioni, di cui 467 milioni alla famiglia Agnelli. Il resto, dunque, quasi 1,9 miliardi, sono stati custoditi dalla holding che a sua volta in questo arco temporale ha modificato in modo sensibile la composizione del portafoglio partecipazioni tra scorpori, nuovi investimenti e cessioni. Campagna acquisti e diversificazione hanno impiegato risorse per 8,5 miliardi, di cui gran parte riferiti all’acquisizione della società di riassicurazione Partner Re. Contestualmente i disinvestimenti hanno portato risorse per 5,2 miliardi, complici le vendite di Sgs (2 miliardi) e Cushman & Wakefield (1,3 miliardi).

Se la composizione è profondamente cambiata, l’auto resta sempre centrale in termini di valore degli asset. Tra Fca, Ferrari e Cnh, l’incidenza sul valore complessivo è del 75%, in parte controbilanciato da Partner Re (27,7%), Juventus (3,9%) e The Economist (1,4%). Un dato percentuale che ha buone probabilità di salire ancora di più quando verrà completato lo scorporo di Iveco da Cnh. Gli analisti ipotizzano che l’operazione può valere 5 miliardi di capitalizzazione in più per le macchine agricole a cui si andrebbe a sommare il debutto sul listino di una nuova entità val momento alutabile attorno ai 7 miliardi.

Infine, il matrimonio tra Fca e Psa che, se sarà confermato, porterà nell’immediato una montagna di soldi alla holding e in prospettiva potrebbe creare le condizioni per una nuova importante creazione di valore.

