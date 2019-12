Fca-Psa, il piano di fusione oggi al consiglio di Peugeot Parigi appoggia il progetto: «L’ operazione ha senso, verso campione mondiale» di Mar.Man.

Sembra questione di ore l’annuncio del memorandum di intesa tra Fca e Psa. Dopo un fine settimana di lavoro per tentare di chiudere le ultime questioni in sospeso, il piano di fusione sarà presentato oggi al consiglio di sorveglianza di Psa. In questo quadro la Francia torna a mostrarsi favorevole al matrimonio tra i due gruppi: contattate dall’Ansa a Parigi, fonti del ministero francese dell’Economia sottolineano che, come già dichiarato nelle scorse settimane, «questa operazione ha senso». Per Parigi si tratta, in particolare, di «costruire un nuovo campione di statura mondiale per rispondere alle sfide della mobilità sostenibile».

Ieri in Borsa il titolo Fca si è mosso in positivo (+0,9%), mentre Psa è rimasta stabile intorno ai valori della vigilia. Ma a ben vedere i rapporti tra le due capitalizzazioni si sono invertiti con il gruppo che fa capo alla famiglia Agnelli che oggi vale 20,86 miliardi e quello francese 19,74 miliardi. Prima dell’annuncio di fine ottobre il rapporto era inverso: Fca capitalizzava 18,5 miliardi e Psa 22,5 miliardi. Tutto questo nonostante nell’ultimo mese ci siano stati almeno due eventi che hanno trasferito un rischio maggiore su Fca non contemplato a fine ottobre: l’americana General Motors ha avviato una causa contro Fca per corruzione nei rapporti con il sindacato americano United Auto Workers e l’Agenzia delle Entrate ha contestato la valutazione di Chrysler.

Resta dunque da capire, in vista del memorandum di intesa atteso tra stasera e domani mattina, in che misura questi nuovi fattori saranno contemplati nei valori della fusione. Così come ancora da chiarire è il ruolo del socio cinese Dongfeng, l’unico tra gli azionisti dei due gruppi a non avere un vincolo di lock up.

In particolare l’intesa presentata un mese fa si snoda attraverso diversi passaggi. Tra questi, la creazione di una holding olandese, lo spin off di Comau (società controllata e specializzata in robot di saldatura) e la distribuzione di una cedola da 5,5 miliardi e lo spin off da parte di Psa della controllata Faurecia (componentistica) a fronte del quale sarà poi distribuita una cedola da 2,7 miliardi agli azionisti della casa francese. La nuova capogruppo con sede in Olanda sarebbe quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange e sarebbe a capo di una società, quella risultante dalla fusione, che unirebbe le competenze per far fronte alle nuove sfide dell’elettrificazione e della transizione verso la guida autonoma generando sinergie annuali stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti. A guidare il nuovo “aggregato” sarà il ceo di Psa, Carlo Tavares, mentre la presidenza sarà presieduta da John Elkann.

