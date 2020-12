Fca-Psa, pronto l’ultimo via libera. Così è stato convinto l’Antitrust Il via libera è atteso la prossima settimana, al massimo prima di Natale. Psa ha offerto di modificare la joint venture nei furgoni con Toyota di Marigia Mangano

Sembra ormai questione di giorni per il via libera dell’Antitrust al dossier Fca-Psa. Secondo quanto ricostruito negli ambienti finanziari, l’ultimo tassello sul fronte autorizzativo necessario per completare il percorso di creazione di Stellantis è in dirittura d’arrivo. L’attesa è che il verdetto sia comunicato già la prossima settimana, al massimo una decina di giorni e comunque prima della pausa natalizia, riferisce una fonte.

L’Antitrust Ue, secondo quanto si apprende e salvo colpi di scena, ...