Fca Psa rivedono l’accordo, maxi dividendo in cash e in asset Faurecia rientra nella fusione. La componente cash fra i due e i tre miliardi di Marigia Mangano

Fca e Psa rivedono i termini finanziari del grande accordo che darà vita alla creazione del quarto gruppo mondiale dell'auto. Come anticipato da Il Sole24 Ore lo scorso 3 luglio, negli scorsi mesi si è aperto un confronto tra le parti su come modificare la natura del maxi dividendo straordinario da 5,5 miliardi di euro che Fca deve staccare ai propri azionisti in base al contratto siglato alla fine dello scorso anno. Un passaggio che evidentemente potrebbe irrigidire la struttura finanziaria del nuovo gruppo che nascerà dall'aggregazione tra le due case automobilistiche, tanto più che la pandemia del Covid 19 ha messo a dura prova la solidità dei due gruppi.

Da qui la ricerca di soluzioni alternative allo stacco della cedola cash che sarebbero state individuate in una serie di passaggi che ridimensionano l'esborso di cassa da parte di Fca pre fusione. In particolare, secondo alcune fonti, la parte cash potrebbe essere nell'ordine di tre miliardi. Il resto, dunque 2,5 miliardi, sarebbero garantiti con la distribuzione di alcuni asset tra cui agendo sulla variabile Faurecia.

I soci francesi di Psa, a differenza degli azionisti di Fca, hanno previsto nell'ambito della fusione una cedola “legata” al valore di spin off della quota del 46% detenuta da Psa in Faurecia: quella partecipazione in occasione dell'annuncio, dunque alla fine dello scorso anno, valeva 2,7 miliardi.

Non procedere allo spin off di Faurecia e farla rientrare sotto il nuovo colosso dell'auto potrebbe avere il doppio vantaggio di aspettare una ripresa concreta delle quotazioni della stessa società di componentistica e far partecipare così anche gli azionisti Fca alla distribuzione della carta della controllata francese. Quanto basta per riequilibrare i pesi e i valori nella fusione immaginata.