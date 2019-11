Fca-Psa spinge i gruppi rivali verso il target di 15 milioni

Con la fusione Psa più Fca arriverebbero a insidiare anche la sempre più vacillante Alleanza Renault Nissan Mitsubishi che si pone nel club 10 milioni in modo non ufficiale poiché non si tratta di un'unica azienda.

Ma 10 milioni erano la soglia psicologica del passato, ora si può immaginare una nuova sfida: arrivare a 15 milioni. Del resto questa era la potenzialità della fallita intesa Fca Renault che portando dentro anche Nissan e Mitsubishi avrebbe creato il megagruppo più grande di sempre in grado di controllare praticamente il 10% del mercato mondiale.

Del resto Fca e Psa potrebbero, coinvolgendo una casa cinese, proiettarsi verso il livello più alto del mondo.

E che 15 milioni siano la nuova soglia lo si vede anche dalle manovre di Toyota che sta diventando un polo industriale e tecnologico ancora piu grande. Recentemente è salita al 20% in Subaru, sta attirando Mazda nella sua orbita in una collaborazione tecnologica per le auto elettriche e con Suzuki ha firmato un'alleanza con scambio azionario (5%) allo scopo di potenziare un'alleanza di lungo termine per la promozione della ricerca e lo sviluppo congiunto di nuove collaborazioni a livello tecnologico, tra cui la guida guida autonoma e quella fortemente assistita.

Toyota, alleata di Bmw sulle sportive, punta al tech per crescere ancora e trasformarsi da produttore di hardware (veicoli) a fornitore di software e servizi di mobilità. Non a caso ha stretto un'alleanza con SoftBank e al salone di Tokyo due settimane fa non ha messo auto in mostra in uno stand ma ha creato uno spazio dove esponeva le nuove idee per la mobilità futura.