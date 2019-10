Fca-Psa, tutti i vantaggi di una fusione planetaria tra piattaforme e tecnologie condivise

Gli obiettivi reciproci di Psa e Fca

Psa, come ha dichiarato più volte il Ceo Carlos Tavares, punta a portare Peugeot negli Usa dove il gruppo è inesistente, mentre Fca è una superpotenza con Jeep e con Ram, lo specialista dei pick-up che dominano il mercato nord-americano e spopolano in molte aree.

Fca, integrandosi con il gruppo transalpino (che peraltro ha salvato Opel dal fallimento) potrebbe porre fine al suo principale problema: l'assenza di piattaforme modulari (per costruire modelli diversi per taglia, brand e tipologia) e predisposte per l'elettrificazione, cioè per le auto elettriche ed ibride. Psa infatti dispone di architetture modernissime come la Cmp per le vetture compatte, tipo le gemelle Peugeot 208 e Opel Corsa prodotte anche in versione full electric grazie alla variante eCmp. Ma nella banca organi e piattaforme di Psa ci sono architetture come la Emp2 per auto medi0/grandi e Suv di ogni taglia che tecnologicamente rivaleggiano con la madre di tutte le piattaforme modulari cioè la Mqb di Volkswagen.

Una nuova linfa per Fca?

Insomma si tratta di soluzioni che darebbero linfa a Fca che da parte sua sta da tempo cucinando automobili usando quel poco che ha nella credenza come la non moderna piattaforma Small Wide che tiene in piedi gran parte dei modelli del gruppo. Inoltre se Fca è forte in America, Psa è radicata in Cina e in mercati extra europei.



E la sovrapposizione dei modelli? Ormai è un falso problema, che appartiene a un'antica logica monobrand. Ora, grazie alle piattaforme modulari che permettono di costruire auto diverse in massima sinergia industriale, la differenza la fanno posizionamento e marketing. Peugeot si sovrappone con Opel ma questo non crea difficoltà, anzi, permette di dividere i costi alti di sviluppo di auto elettrificate, connesse ed automatizzate. Il gruppo Volkswagen ha molti marchi e modelli sovrapposti e continua a correre. Fca e Psa avrebbero vantaggi reciproci perché quello che conta nell'industria automobilistica attuale e la capacità di abbattere il peso degli investimenti necessari alla transizione tecnologica ed energetica.

Ad una prima analisi entrambi i gruppi andrebbero a riempire importanti caselle vuote della propria offerta, a partire da Psa che finalmente potrebbe contare sulla fascia premium grazie ad Alfa Romeo e ancora più alto con Maserati capace, se forte finanziariamente, di competere ad armi pari con le rivali tedesche.