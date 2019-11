Fca in rialzo con le auto, il mercato europeo migliora ad ottobre

(AP)

Seduta in rialzo per Fiat Chrysler Automobiles in linea con il comparto europeo, che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. L'eurostoxx delle auto segna un progresso di quasi un punto percentuale, con tutti i titoli dei maggiori produttori in territorio positivo. Volkswagen è in rialzo dopo lo scivolone della vigilia a causa di un profit warning. Il mercato, nel mese di ottobre è cresciuto ancora: dopo il balzo del 14,4% di settembre, secondo i dati Acea, sono state immatricolate in Europa 1,2 mld di auto nuove, con un incremento dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2018. Per quanto riguarda il gruppo Fca, l'aumento è stato del 2,5% con progressi per tutti i marchi: Fiat segna un +1,3% e Jeep +5,1%. Bene anche Alfa Romeo (+11,4%) e Lancia/Chrysler (+6,9%). La quota di mercato in Europa di Fca cala al 5,6% dal 5,9% dello stesso mese del 2018. Il bilancio da inizio anno, comunque, sia a livello generale che per il gruppo resta ancora in negativo.

Un'altra buona notizia per Fca è arrivata dalla Francia: Psa (+0,7% in Borsa) ha ottenuto ieri il via libera delle organizzazioni sindacali francesi al suo progetto di fusione con Fca, nel corso di un Comitato sociale ed economico centrale straordinario (Csec), secondo quanto appreso da Afp da diverse fonti. Un portavoce del gruppo francese ha poi confermato che «dopo il parere unanimemente favorevole emesso l'8 novembre dal Comitato sociale ed economico della holding Peugeot, le organizzazioni sindacali francesi di Psa Automobiles hanno confermato il loro sostegno al progetto dando anche un parere favorevole all'unanimità dei rappresentanti eletti». Tutti i sindacati, ad eccezione della CGT che non ha rappresentanti nel Csec, hanno emesso un parere consultivo favorevole alla fusione proposta con Fca, hanno riferito ad Afp diverse fonti sindacali. Il progetto deve ancora essere oggetto di una riunione informativa del comitato aziendale europeo di Psa il 26 novembre.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)