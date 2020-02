Fca rinnova il monovolume Chrysler Pacifica

Il top della offerta Pacifica si ha con la Pinnacle, caratterizzata da rivestimenti in pelle Nappa color caramello, supporti lombari per le sedute posteriori, una consolle centrale da 13 litri di capacità e finiture in piano black. La Pinnacle ha anche un vano di carico extra a disposizione dei sedili centrali e, da fuori, si distingue per la griglia frontale a effetto carbonio satinato e per le cromature sulla carrozzeria. Dal punto di vista tecnico, la novità di sostanza è la trazione integrale.

Il sistema che è a controllo elettronico, può inviare tutta la coppia disponibile alle ruote posteriori, o a quelle che offrono maggiore trazione. Allo stesso modo la trazione integrale non entra in funzione se necessaria. Anche la gamma dei motori è cambiata. A fianco della classica opzione a benzina, col V6 Pentastar da 3.600 cc con una potenza di 286 cv abbinato alla trasmissione ZF a 9 marce, c'è la Pacifica ibrida plug-in, meno potente ma in grado di viaggiare anche in modalità solo elettrico per quasi 50 km.

L'aggiornamento per quanto riguarda la sicurezza della nuova Pacifica prevede una dotazione di serie più ricca che include per tutti gli allestimenti sia della frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e ancora del cruise control con funzione Stop & Go e dell'avviso di abbandono e di il mantenimento della corsia, ma anche degli abbaglianti di tipo automatico e, infine, dei fari a Led.